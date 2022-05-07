Kazdağları’nda yüzlerce yıllık Hıdrellez geleneği yaşatılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi yüzyıllardan bu yana sürdürülen ve salgın sebebiyle 2 yıldır yapılamayan "Hıdrellez" geleneği, Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatılıyor.

Tahtacı Türkmenleri, asırlardır sürdürdükleri "Hıdırellez" geleneği dahilinde Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi’nin mezarlığında sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya geliyor. Türkmenler, burada geçmiş nesilleri için dualar ediyor. Geçmiş nesiller ile gelecek nesillerin bir araya gelmesi için yüzyıllardır yapılan Hıdrellez etkinliğinde Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ikram ediyor.

Tahtakuşlar köyü sakinlerinden Elif Kar, "Biz Hıdırellez’imizi pandemi dolayısıyla 2 yıldan beri erteledik, yapamadık ama bu sene Allah razı olsun izin verdiler bu yola çıktık. Yaşlılarımızı unutmamak, geleceğimize yaşlılarımızı tanıtmak ve ritüel olarak her yıl bunu 6- 7 Mayıs’ta yaparız hiç eksiksiz" dedi.