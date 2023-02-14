Kazandığı para ödülünü AFAD’a bağışladı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu katıldığı “Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz” projesinde kazandığı para ödülünü AFAD’a bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

İlçe Müftülüğü, öğrencilerin ara tatil döneminde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz” projesi düzenlendi. Katılım sağlayan çocukların beş vakit namaza devamlı katılmaları, yakınlarını da yanlarında getirmeleri ve ezber yapmaları üzerinden değerlendirilmelerin yapıldığı projede öğrencilere puan verildi. Proje çerçevesinde ilçedeki Şehit Muhammed Yalçın Camisinde beş vakit namazlara katılan ortaokul 1. sınıf öğrencisi Belinay Tazıcı, sure ve duaları da ezberledi. Projeye göstermiş olduğu ilgiden dolayı ödül almaya layık görülen Tazıcı, Şehit Muhammed Yalçın Cami İmam Hatibi Hasan Çelik ve İlçe Vaizi Mahmut Selim Beşik tarafından ödüllendirildi. Belinay Tazıcı, örnek bir davranış sergileyerek kazandığı para ödülünü tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedelere yardım etmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı. Tazıcı’nın duyarlı davranışı İlçe Müftülüğü ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.