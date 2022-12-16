Kazakistanlı Martysheva, "Tuğçe" ismini alarak Müslüman oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan Kazakistanlı Taissiya Martysheva isimli kadın, "Tuğçe" ismini alarak Müslüman oldu.

Geyve ilçesinde yaşayan Taissiya Martysheva, İslamiyet ile ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar vererek, Geyve İlçe Müftülüğüne başvurdu. Taissiya Martyshevai için Geyve İlçe Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi.

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Martysheva, "Tuğçe" ismini alarak Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve ihtida belgesi takdim edilen Martysheva’ya, Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu Türkçe ve Rusça kitaplar da hediye edildi.

Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, "Taissiya Martysheva kardeşimiz Tuğçe ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanının ikrarına şahitlik yaptık. Elhamdülillah İslam ailesi bir fert daha kazandı. Kardeşimiz hidayete erdi. Cenab-ı Allah İslam nimetini bütün insanlığa, isteyen herkese nasip etsin" dedi.