Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen panelde Kazakistan’da yaşananlar ele alındı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkezi’nde SASAM, KGK, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle “Kazakistan’da Neler Oluyor?” paneli gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse, “Kazakistan’da son süreçte yaşanan hadiseleri de ilk andan itibaren dikkatle takip ettik ve sağduyu içerisinde Kazakistan devletinin ve halkının yanında tereddütsüz yer aldık” dedi.

Kazakistan’ın ve Türk Devletler Teşkilatı’nın süreçten güçlenerek çıkacağını ifade eden Karaköse, “Bu deneyim bizlere Türk Devletler Teşkilatı’nın zor zamanda ortak tavır sergilediğini, geleceğe damga vuracağını, bununla birlikte farklı alanlarda da işbirliğini ve savunma alt yapısını güçlendirecek adımlar atması gerektiğini göstermiştir” diye konuştu.

Örgütlü ve planlı bir şekilde şiddet eylemleri yürütülmesinin hibrit savaşlar konusunda deneyimli bir ya da birden fazla düşmanın Kazakistan’a saldırdığı izlenimi verdiğini belirten Karaköse, Ocak 2022 trajik olaylarının Kazakistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini, kalkınmasını, toprak bütünlüğünü ve devlet yapılanmasını daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi. Karaköse, Türk halkının Kazakistan halkına desteğini de dile getirdi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.