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Kazada yaralanan at ölüme terk edildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 gün önce yaşanan trafik kazasında otomobil at arabası ile çarpıştı. Kazada at ile sürücüsü yaralandı. Sürücü hastanede tedavi görürken at ise 3 gündür aynı yerde yaralı halde aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildi.

Haberde İnsan 20.09.2021, 17:16
Kazada yaralanan at ölüme terk edildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 gün önce yaşanan trafik kazasında otomobil at arabası ile çarpıştı. Kazada at ile sürücüsü yaralandı. Sürücü hastanede tedavi görürken at ise 3 gündür aynı yerde yaralı halde aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 3 gün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 TLP 61 plakalı Renault marka otomobil, Abdi K.’nin kullandığı at arabası ile çarpıştı. Kazada at ve sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar fark etti

Kazada yaralanan at ise aynı yerde yaralı halde aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildi. Yaklaşık 3 gündür kimsenin sahiplenmediği atı gören vatandaşlar, yardımına koştu. Atın yere çakılı demire bağlı olan ipini söken vatandaşlar, ayağa kalkması için yardım etmeye çalıştı. Büyük uğraşlara rağmen yaralı ve bitkin düşen at bir türlü ayağa kalkamadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

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