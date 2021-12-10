Kazada şehit olan ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Alifuatpaşa Mahallesi’nde 2004 yılında, hemzemin geçitte göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Fatih Esin Ertürk’ün kız kardeşi de ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı. Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nilüfer Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Fatih Esin Ertürk, 2004 yılında Geyve Alifuatpaşa’da hemzemin geçitte göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştü. Kardeşi Nilüfer Ertürk de (37) geçirdiği trafik kazası neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit ağabeyi ile aynı kaderi yaşayan ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ertürk, Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan Yunuspaşa (Kurşunlu) Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kaderi yaşayan aile, bu kez ise kızlarını toprağa vermenin acısını yaşadı.