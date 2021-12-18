Kazada ölen öğrenci gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi Muhemmet Berat Büyükce, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonucu bir öğrenci hafif yaralanmış kazada ağır yaralanan Lutfiye Ali Şadi Çelik 8. sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Muhammet Berat Büyükce’nin cenazesi Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığında ailesinin ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, Şube Müdürleri, Muhammet Berat Büyükce’nin okul ve sınıf arkadaşları, kazada hafif yaralanan arkadaşı Oğuzhan Yılmaz ile eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Berat Büyükce’nin cenaze töreninde feryat eden acılı anne Şirin Büyükçe, “Oğlum okuldan geliyordu” diyerek ağıtlar yaktı.

Son yolculuğuna uğurlanan Muhammet Berat Büyükce’nin fotoğrafını arkadaşları bir an olsun ellerinden düşürmedi. Muhammet Berat Büyükce’nin cenazesi 2017 yılında hayatını kaybeden babasının kabrinin yanına defnedildi.