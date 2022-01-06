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Kazada ölen arkadaşını yaralı koluyla uğurlamaya geldi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazeleri, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi önünde düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Törende hayatını kaybeden Hilal Sıkar’ın bir arkadaşı yaralı kolu ile arkadaşını son yolculuğu için uğurladı.

Haberde İnsan 06.01.2022, 12:03
Kazada ölen arkadaşını yaralı koluyla uğurlamaya geldi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 öğrencinin cenazeleri, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi önünde düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Törende hayatını kaybeden Hilal Sıkar’ın bir arkadaşı yaralı kolu ile arkadaşını son yolculuğu için uğurladı.

Hayatını kaybeden 2 öğrenci için Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Prof. Dr. Rektörü Mustafa Çalış, protokol üyeleri, vefat eden öğrencilerin aileleri ile arkadaşları katıldı.

Hayatını kaybeden 2 öğrencinin isminin dersliklere verileceğini söyleyen Rektör Mustafa Çalış, “Aslında çok masum bir hareketle arkadaşlarıyla sosyal faaliyette bulunmak üzere gittikleri yolun dönüşünde elim bir kaza sonucunda Kürşad’ımızı ve Hilal’imizi kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Kalbimizde yaşayacaklar ve ikisinin de ismini Havacılık Fakültemizde yaşatacağız. Uçak Gövde-Motor bölümümüzün 2 sınıfına Hilal’imizin ve Kürşad’ımızın ismini vereceğiz. Bu arada 19 arkadaşları da yaralı ve tedavi görüyorlar. Onlara da acil şifa diliyorum” dedi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri gözyaşlarına boğulurken, Hilal Sıkar’ın arkadaşlarından bir tanesi de kolu yaralı halde törene katıldı. Törende yapılan Kur’an tilavetinin ardından Hilal Sıkar’ın cenazesi memleketi Hatay’a, Kürşad Samed Özçine’nin cenazesi de memleketi Kütahya’ya gönderildi.

Olay

Kaza, Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı’na kayak yapmak için giden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan Özkan S.’nin kullandığı midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde Hilal Sıkar (21) hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi devam eden Kürşad Samed Özçine de (24) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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