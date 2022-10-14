Kazada hayatını kaybeden doktorun annesi konuştu

Ataşehir’de kamyonetin çapması ile hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede gözyaşları içerisinde konuşan anne Nurcan Yücebaş, “Geldi birisi aldı elimizden. Doyamadım ben oğluma” dedi.

Ataşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çıkarak, babasına ait dükkanın önünde oturan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli doktor Yücebaş kazada hayatını kaybetti. Doktor Buğra Kaan Yücebaş Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

“Doyamadım ben oğluma”

Oğlunun cenazesinde gözyaşı döken anne Nurcan Yücebaş, “Kopardılar oğlumu. Ben doyamadım daha ona. Geldi birisi aldı elimizden. Kuzum, bir tanem. Doyamadım ben oğluma” dedi.

Yücebaş’ın meslektaş arkadaşı Doktor Nihan Aydemir, “Herkesin çok sevdiği bir insandı. Melek gibiydi. Kimseyi kırmak istemezdi. Ben hem kendi adıma hem yakın arkadaşları adına çok üzgünüm. Hayatına doyamadan göçüp gitti. TUS sınavına hazırlanıyordu” dedi.

“Hayata başlamadı, daha çocuktu”

Buğra Kaan Yücebaş’ın amcası Erol Yücebaş, “İşe gireli henüz 1 ay olmadı. Hayata başlamadı, daha çocuktu. Her tarafa ışık saçardı. Onu tanıyan herkes ‘karıncayı dahi incitmeyen bir çocuk’ derdi” şeklinde konuştu.