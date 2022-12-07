Kaza sonrası belden aşağısı engelli kaldı, 38 yıldır bilek gücüyle merdivenleri çıkıyor

Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki 5 çocuk babası Selahattin Muttalipoğlu, 1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda belden aşağısı felç kaldı. 38 yıldır hayatına engelli olarak devam eden Muttalipoğlu, evine çıkmak için bileklerinin desteğiyle merdivenleri kullandığını, çok zorluklar çektiğini söyledi. Hiç kimseden maddi bir beklentisinin olmadığını sadece yaşı ilerlediği için merdivenleri artık çıkmakta zorlandığını kaydeden Muttalipoğlu, bir asansör yapılmasını istedi.

İçinde bulunduğu durumu anlatan Selahattin Muttalipoğlu, "Bir kaza neticesinde belim kırıldı. Kuşaktan aşağımız tutmaz oldu. O gündür bugündür hayatımı bu şekilde idame ettirmekteyim. Bu halimden dolayı merdiveni çıkmakta çok zorlanıyorum. Kaza olalı tam 38 yıl oldu. Hele hele yardım olmazsa tamamıyla zorlanıyorum. Hanımın yardımıyla ya da herhangi bir kardeşimizin desteği ile merdiveni inip çıkmaya çalışıyorum. Yetkililerden buraya bir asansör yapılmasını rica ediyorum. İnip çıkarken ayaklarda güç olmadığı için, kol gücüyle yapmaya çalışıyorum. Yaşım ilerlediği için, tamamen zorlaşıyor ve kramplar giriyor ve orada perişanlık başlıyor. En kısa zamanda yetkililerden bu konuda yardım istiyorum" dedi.