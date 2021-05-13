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Kayseri’de sessiz bayram

17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma dolayısı ile Kayseri’de sokaklarda sessiz bayram havası hakim oldu.

Haberde İnsan 13.05.2021, 15:17
Kayseri’de sessiz bayram

17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma dolayısı ile Kayseri’de sokaklarda sessiz bayram havası hakim oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı’nı da kapsamasıyla Kayseri’de meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Vatandaşlar bayramda evlerinde kalırken, uygulama noktasında bulunan polis ekipleri de trafiğe çıkan araçları denetlemeye devam etti.

Kayseri caddelerindeki sessizlik de İHA drone’u ile havadan görüntülendi.
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