Muş’un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, kaynanası ölmeden mezarını yaptırana yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza atmıştı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıktığını söyleyerek, önceki kampanyasına bu seferde yeni bir kampanya ekleyerek kaynanası ölmeden mezar yaptırmak isteyen enişte ve geline yüzde 50 indirim kampanyası gerçekleştirdi.

Kültür Mahallesi’nde baba mesleği olan mermerciliği sürdüren Bayram Çetinkaya, mezar taşı için daha önce kampanya başlatmıştı. 2017’de ölenler için yaptırılacak mermer için yüzde 20 indirim yapan Çetinkaya, ölmeden önce mezar taşı yaptıranlara ise yüzde 50 indirim uygulaması yapmıştı. İş yerinin önüne kampanyayla ilgili yazı koyan Çetinkaya, mezar taşı fiyatlarının 800 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Çetinkaya, bugünlerde kaynanası ölmeden mezar yaptıran enişteye ya da geline de yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını ifade etti. Kampanyayı başlatmasına yaşlı ve kimsesiz bir kadının vesile olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. ’Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım’ dedi. Ben de ’Olmaz öyle, çocuğun yok mu’ dedim. O da ’Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum’ dedi. Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödüyor. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Afyon merkezde bir mermer fabrikası var. Bu olayı iş yeri sahibi Yüksel Beye anlattım. Bana böyle bir kampanya başlatabileceğimi ve kendisinin de indirim yaparak destekleyeceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık” dedi.

Meslektaşlarını veya başka meslek gruplarını da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağıran Çetinkaya, bu yılda kaynanası ölmeyen enişte ve gelin için bir kampanya gerçekleştirdiğini kaydetti. Korona virüs hastalığı nedeniyle işlerinin artığını dile getiren Çetinkaya, kaynanası ölmeden mezarını yaptıranlar için de yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını belirtti. Çetinkaya, bundan sonrada kimsesiz çocuklar için değişik kampanyalar yapacaklarını söyledi.