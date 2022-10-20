Kaymakam’dan pansiyon öğrencilerine pizzalı sürpriz

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Mümtaz Turhan mahallesinde bulunan ve kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin yatılı olarak kaldığı Horasan Yatılı ilköğretim Bölge Okulu’nda eğitim gören ve okul pansiyonunda kalan öğrencilere Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş akşam yemeğinde öğrencilere sürpriz yaparak pizza ikramında bulundu.

Kaymakam Tekeş eşi Burcu Tekeş ilçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Okul Müdürü Volkan Aydın öğretmenler öğrenciler ile birlikte aynı yemekte bir araya geldiler. Keyifli anların yaşandığı salonda çocuklar ile vakit geçiren Kaymakam Tekeş şarkılar dinleyip öğrenciler ile oyunlar oynadılar.

Salonda mutluluğun doruğa çıktığı anlarda mutluluklarını dile getiren öğrenciler, “İlçe Kaymakamı Ömer Tekeş’e teşekkür ediyoruz. Sürprizleri ile bizleri çok mutlu ettiler” diyerek sevinçlerini dile getirdiler.

Yemek programının ardından ilçe kaymakamı ve beraberindeki kurum amirleri öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.