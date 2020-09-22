Kaymakam Yaran: “Pandemi kurallarına uymayanlara ceza yazılacak"

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Denetimlerde gözlemlediğimiz insanlarımız son derece vurdumduymaz. Kurallara uymayan herkese cezai işlem yapılması için talimatlar verdim” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, “Mart ayından itibaren Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilçemizde bir pandemi süreci yaşanıyor. Sağlık Bakanlığının talimatı ve İçişleri bakanlığını emirleri doğrultusunda biz de burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sık aralıklarla ilçede denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bizzat kendim de katılarak denetimlere vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgiler aktarıyoruz. Sayılarda son zamanlarda ki artış bizleri de telaşlandırıyor ve bu anlamda denetimlere çok önem veriyoruz. Fındık dönemi olduğu için özellikle kırsal kesimlerimizde ciddi anlamda yoğun bir nüfus artışı var. Düğün ve özel günlerin son günlerde fazla yapılması vakaları çoğalttı. İnsanların sosyal mesafe kurallarına uymamaları maalesef hareketlilik yaşattı. Denetimlerde gözlemlediğimiz insanlarımız son derece vurdumduymaz. Kurallara uyma konusunda çok zayıflar. Maskelerini biz yetkilileri gördüklerinde takmaları gerçekten üzücü. Belli günlerde denetimler yapmaya devam edeceğiz ve kurallara uymayan herkese cezai işlem yapılması için talimatlar verdim” diye konuştu.

Süreç şakaya gelmez

Kaymakam Yaran, “Yaşanılan süreç şakaya gelmez. Bunları her akşam sağlık bakanımız başta olmak üzere gerekli açıklamaları yaparak insanları bilgilendiriyor. Sosyal mesafe kurallarına uymak sağlımızın için son derece önemlidir. İnsanlar başına gelmedikçe anlamıyor. Allah uzak etsin ama devlet olarak kurallara uymak ve uydurmak konusunda asli görevlerimiz var. Yayılma eylemi olan hastalıktır bu virüs. Bu hastalığın şakası yoktur. Dünyanın tüm dengesini bozdu. Ne isteniyorsa o kurallara harfiyen uyulmasını vatandaşlarımızdan istiyorum” şeklinde konuştu.