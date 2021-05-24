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Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybettiği Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 24.05.2021, 18:17
Kaymakam Ongu son yolculuğuna uğurlandı

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybettiği Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa’nın Sivirek Kaymakamı Hasan Ongu (40), ailesini ziyarete geldiği Bursa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ulucami’de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Ayakta durmakta zorlanan eşini, sağlık çalışanları ve yakınları teselli etti. Evli ve 3 aylık 1 kız çocuğu olan Ongu’nun na’şı Pınarbaşı Mezanlığına defnedildi.
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