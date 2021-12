Kaymakam Köse, gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmıyor

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, ilçede gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmıyor.

Yenişehir’e bağlı 61 köy ve 10 mahallede vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Rahmi Köse, halkın derdini dinliyor. İlçede her kesimle bir araya gelen Köse’nin ziyaretleri ilçe sakinlerini memnun ediyor. İlçe sakinleri, “Kaymakamımız sürekli halkın içinde. Bizlerden biri gibi samimi şekilde yaklaşımı, bizleri dinlemesi, anında meseleleri halletmesi çok güzel. Bu her kesimi memnun ediyor. Her yerde kaymakamımız görmek insanları mutlu ediyor” dediler.