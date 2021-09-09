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Kaymakam Düzgün’den şehit ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 09.09.2021, 16:29
Kaymakam Düzgün’den şehit ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.


Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün şehit aileleri ziyaretleri kapsamında Şehit Abdurrahman Kılıçaslan, Süleyman Aytekin ve İbrahim Imış’ın ailelerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.


Kaymakam Düzgün’ün, şehitler Abdurrahman Kılıçaslan, Süleyman Aytekin ve İbrahim Imış’ın ailelerini ziyaretine Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Imış eşlik etti. Kaymakam Düzgün, şehit aileleri ile birlikte bir süre hasbihal ederek hayır dualarını aldı. Şehit aileleri ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyet ise şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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