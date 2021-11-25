Kaymakam Balcı’dan başlık parasına tepki: "Kız çocukları mal değildir"

Ağrı’nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ailesi başlık parası istediği için sevdiği kızı alamayan genç için aracı oldu. Aileyi ikna edemeyen Balcı, "Kız çocukları alınıp satılacak mal mıdır? Bu bir yanlış" dedi.

Diyadinli bir genç, mesaj yoluyla ulaştığı Kaymakamı Alper Balcı’ya başlık parasından dolayı sevdiği kızla evlenemediğini söyleyerek, kendisine yardımcı olmasını istedi. Kaymakam Balcı, sevdiği kızın ailesi başlık parası olarak 30 cumhuriyet altını istediği için evlenemediğinden yakınan gencin derdine kayıtsız kalamadı ve Şahin ailesinden kız istemeye gitti. Ketenpınar Mahallesi’nde yaşayan aileden Allah’ın emriyle kızlarını isteyen Kaymakam Balcı, aileyi başlık parasının artık geride bırakılması gereken bir gelenek olduğuna ikna etmeye çalıştı. Aile büyükleri ise istenen paranın başlık parası değil, ’süt hakkı’ olduğu konusunda diretti. Ancak Kaymakam Balcı ısrar ederek, "Ben başlık parası vermiyorum, benim başlık parası verecek param yok. Bu bizim dinimizce de caiz değil. Kız çocukları alınıp satılacak mal mıdır? Bu bir yanlış. Bu memleketin yanlışlarını birinin söylemesi lazım, bu da benim. İlçenin kaymakamı ve belediye başkanı olarak buna razı değilim. Bu bir günahtır" dedi.

Tekrar gitmek üzere ailenin evinden ayrılan Kaymakam Balcı, "Bu bölgede gençlerin en büyük sorunlarından biri başlık parası. Bana her hafta birkaç genç bu sorunla ilgili şikayetini iletmek üzere geliyor. Şahin ailesine de bunun için geldik. İlk gelişimizde aileyi ikna edemedik ama ben bu işin üzerinde duracağım. Bundan sonraki mottomuz Diyadin’de başlık parasını kaldırmak. Bunun için gerekirse bölgedeki kanaat önderleriyle tek tek görüşeceğim" diye konuştu.