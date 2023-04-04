Kaymakam Arıkan depremzedeleri iftarda ağırladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde depremzedeler için iftar programı düzenlendi. Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftara yaklaşık 200 kişi katıldı.

Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından verilen iftar programının öncesinde balon ve oyuncaklarla mutlu edilen çocuklar, Kaymakam Ali Arıkan’a teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulunda verilen iftar programına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Müftüsü Üsema Anlağan ve 200 kişilik davetli katıldı.

Depremzede vatandaşlarla sıcak bir ortamda iftar açtıklarını kaydeden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Asrın felaketinde depremi yaşayan ve ilçemize gelerek misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizler devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.