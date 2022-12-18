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Kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Oscar’ isimli 13 yıldır baktığı Alman kurdu kırması köpeğini kaybeden Mehmet Çubukçu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.
Haberde İnsan 18.12.2022, 15:56
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Oscar’ isimli 13 yıldır baktığı Alman kurdu kırması köpeğini kaybeden Mehmet Çubukçu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.
Çaycuma ilçesinde yaşayan Mehmet Çubukçu, pazar yerinde kaybolan Alman kurdu kırması cinsi ’Oscar’ isimli köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi. Köpeğini çok sevdiğini belirten Çubukçu, köpeği olmadan yaşayamadığını dile getirerek, “Köpeğim Oscar 11 Aralık Pazar günü akşam pazar yerinde kayboldu. 13 yıldır ben bakıp büyüttüm. Görenlerin haber vermesini rica ediyorum. Bulup getirene maddi destek sağlayacağım” dedi.