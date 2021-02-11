Kayıp inek ve yavrusu, sosyal medya sayesinde sahibine ulaştırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde başıboş inek ve yavrusunu gören bir kişi, hayvanları alıp ahırına götürdü. İneklerin bakımını yapan hayırsever, sosyal medya aracılığıyla hayvanların sahibine ulaşıp inek ile yavrusunu kendisine teslim etti.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde ikamet eden Demir ailesi üyeleri, başıboş inek ile yavrusunu görünce evlerinin altında bulunan ahıra götürüp 3 gün besledi. Bu sırada ineklerin fotoğraflarını çekip sosyal medyaya atan Müstakim Demir, irtibat için de telefon numarası bıraktı. Bir süre sonra telefonu çalan aile, ineklerin sahibinin 80 yaşındaki Saadet Şimşek olduğunu öğrendi. Yaklaşık 12 kilometre yol kat eden Müstakim Demir, kayıp inekleri sahibine teslim etti. Aramalardan sonuç almayınca umudunu kestiği ineğine kavuşan 80 yaşındaki Saadet Şimşek, "Kayıp ineği bulanlar, resimlerini paylaşmış. Benim komşum ineği görüp bize haber verdi. Fotoğraflarda ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakan Demir ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Sosyal medyayı takip eden ve inek ile yavrusunun fotoğraflarını gören komşularından Davut Özmen, "3 ila 4 gündür komşumuzun ineği kaybolmuştu ben de eve geldiğim zaman Facebook’a baktım ve Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde bulunan Demir ailesi tarafından bir ineğin yavrusuyla birlikte bulduğunu ve ineği kaybolan kişilerin bu telefon numarası üzerinden irtibata geçilmesini istediğini gördüm. Ben de bunu komşularıma bildirdim komşularımızda Demir ailesi ile irtibata geçti. Saadet teyzenin oğlu İstanbul’a gittiğinden kendisi gidemiyordu ve durumu ineği bulan Demir ailesine bildirince aile üyeleri hayvanları getirip teslim ettiler. Bu güzel bir örnek ve insanlık ölmemiş dedirten bir davranış Allah demir ailesinden razı olsun" diye konuştu.

Müstakim Demir ise "Birkaç gün önce babam köyde akşam namazına giderken dışarda inek ile yavrusunu buldu. İçeri alıp besledik hayvanları, daha sonrada çevre köylere haber saldık. Sosyal medyadan inek ve yavrusunu bulduğumuzu ve babamın telefon numarasını bırakarak irtibata geçilmesini yazdık. Daha sonrada Davut amca aradı ve ineğin komşularının olduğunu söyledi. Oğlunun İstanbul’da olduğunu köye gelemeyeceğini söyleyince biz 12 kilometre yol yürüyerek ineği ve yavrusunu Saadet teyzeye teslim ettik, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.