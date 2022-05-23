Kayıp inek kuyudan çıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sahibinin 2 gündür bulamadığı inek, yapılan aramada definecilerin açtığı kuyuda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi’nde bir besiciye ait inek kayboldu. Kayıp inek, yapılan aramada, definecilerin açtığı kuyuda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından özel düzenek kurarak, ineği bulunduğu yerden çıkarttı.

Kayıp ineğine kavuşan besici de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.