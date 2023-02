Kayınvalidesiyle hurda akü toplayarak başladığı işte patron oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kadın, kayınvalidesiyle hurda akü toplayarak başladığı işte kendi iş yerini açarak tek başına araçların aküsünü değiştiriyor. Kamyonet üstünde hurda toplarken görenlerin şimdi şaşkınlık yaşadığını belirten Büşra Tokucu, "Bir bayanın böyle zor bir işi yapması güzel bir şey. Bana gurur veriyor" dedi.

Serik ilçesinde yaşayan Büşra Tokucu, 7 yıl önce Ankara’da kayınvalidesi ile bir süre kamyonet üzerinde hurda akü topladı. Ardından ilçeye gelerek yerleşen Tokucu, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir işyeri kiraladı. Tokucu, şimdi yaklaşık 40 metrekare alanda kendisine gelen müşterilerinin akülerini değiştirip çeşitli kontrollerde bulunuyor. Hayatını anlatan Tokucu, "Hurda akü alıyorduk, sanayide geziyorduk. Bayan olarak bu şekilde başladık bu işe. Bir bayan için zor diye bir şey yoktur, isterse her şeyin üstesinden gelir. İlk başta çok fazla yadırgıyorlardı. Bir bayanın kamyonetin üstünde hurda topladığını görünce şaşkın bir şekilde bakıyorlardı. Sonra alıştılar, ’hurdacı abla’ diye hurda vermeye başladı. Bir bayanın böyle zor bir işi yapması güzel bir şey. Bana göre gurur verici bir şey" diye konuştu.

"Kayınvalidem ile çalışmak güzeldi"

Kaynanası ile birlikte çalışmanın çok güzel duygu olduğunu belirten Tokucu, "Birlikte çalışmak güzeldi. Rızkımızı çıkarıyorduk, ekmeğimizi kazanıyorduk. Araba almıştık, onun borcunu ödüyorduk hem de evimize rızık götürüyorduk gayet güzeldi. Herhangi bir sorun yaşamadan birbirimizi idare ederek sürdürdük bu işi" dedi.

"Hemcinslerime şunu söylemek istiyorum, bir bayan isterse her şeyi yapar"

Kazandığı paralarla akü satış yeri açan Tokucu, "Biz sonradan bir dükkan açmaya karar verdik. Müşteri geliyor, akü takmak zorundasın. Sağ olsun eşimden göre göre aküleri takmaya başladım. Hem eşim hem ben sırt sırta verdik bu işi yapmaya devam ediyoruz. Ağır oluyor bu iş. Çünkü kutup başlarını iyi sıkmak gerekiyor. Açıkta bırakmamamız gerekiyor, kaçak olmaması için. Bir aracın teyp kodunu kaybetmemek için aracı çalışır vaziyette aküsünü değiştirmek gerekiyor. Her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Buradan hemcinslerime şunu söylemek istiyorum, bir bayan isterse her şeyi yapar. Yani kolay ya da zor iş demeyin rızkınızı her şekilde kazanırsınız" ifadesini kullandı.