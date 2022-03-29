Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

Elazığ’da geçtiğimiz ocak ayında kar yağışı sırasında kayak yaparak markete giden vatandaş, bu kez kayak merkezinde elinde çayla sandalyeyle kaydı.

Sınıf öğretmeni olan Burak Tanyıldızı, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak market alışverişine kayak yaparak gitmişti. Çok sayıda etkileşim alan bu görüntülerin ardından Tanyıldızı, bu kez de kayak merkezine giderek ilginç bir kayak denemesine imza attı. Tanyıldızı, kayak merkezinde kayak takımlarının üzerine yerleştirdiği sandalyesi ile hem kayak hem de çay keyfi yaptı. İlk denemesinde düşen Tanyıldızı, daha sonra sandalye ile kayak yapmanın keyfini çıkardı.