banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü “Kavga var” diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı.

Haberde İnsan 15.06.2022, 11:02
Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü “Kavga var” diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı.

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü çerçevesinde kutlama yapmak istedi. Bu doğrultuda vatandaşlar jandarmaya “Kavga var” ihbarında bulundu. Asılsız ihbara kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşların elindeki pastayı görünce şaşkınlık geçirdi. Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür ederek pastayı kesti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu