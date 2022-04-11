Kavga ihbarına gelen polislere meşaleli 10 Nisan kutlaması

Karabük’te kavga ihbarına giden polis ekipleri, kafe sahibi, çalışanları ve müşterilerinin meşaleli ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

100.Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir kafenin sahibi kavga ihbarında bulundu. Kafenin önüne gelen polis ekipleri, ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı, İzmir Marşı, çiçek ve meşalelerle karşılanınca şaşkınlık yaşadı. Kendilerine Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapıldığını anlayan polisler, pastanın üzerindeki mumları üfleyip, sürpriz için teşekkür etti. Polisler daha sonra bölgeden ayrıldı.