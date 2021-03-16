Kavak’ın suyu Güven’de

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak, Güven Gölet’i ile gelecek 50 yıllık su ihtiyacını bugünden karşılamış durumda” dedi.

Kavak’ta su probleminin büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bazı mahallelerde yaşanan sorunun da en kısa zamanda giderilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü ile müşterek bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kavak’ta vatandaşların modern biçimde yapılarak hizmet veren Arıtma tesisinden gelen suyu kullandıklarına dikkat çeken Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizde oldukça yüksek standartlarda bir arıtma tesisine sahibiz. Güven Gölet’inden gelen su burada işlem gördükten sonra oldukça üst kalitede evlerimizin musluklarından akıyor. Bu yönde halkımız müsterih olsun. Gönül rahatlığı ile doya doya içebilirler” diye konuştu.

“500 tonluk yeni depo yapıyoruz”

Halen ilçeye bağlı az sayıda mahallenin su problemi yaşadığına dikkat çeken Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, devam eden çalışmaların önümüzdeki bir iki yıl içinde tamamlanmasıyla mahallelerde yaşayan vatandaşlarında evlerinde temiz içme suyu ile buluşacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Sarıcaoğlu, “2014 yılında göreve geldiğimizde susuzlukla kıvranan ilçemizde Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerimizin büyük destekleriyle yaptığımız yatırımlar ve alınan önlemler ile ilçemizi su yönünden büyük refaha kavuşturduk. İlçemizin hemen yanı başında bulunan Güven Gölet’inden borularla taşıdığımız suyu kurduğumuz arıtma tesisinden geçirdikten sonra halkımızın kullanımına sunduk. Şimdi mahallelerimizin problemini çözmek için çalışıyoruz. Bunun içinde 500 tonluk yeni bir depo yapacağız. Burada depolanan suyu mahallelerimize ileterek onlarında suya kavuşmasını sağlayacağız. İlçemizin hizmete ulaşması ve sorunlarının çözümünde her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.