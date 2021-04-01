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Kato kahramanlarına anlamlı ziyaret

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti.

Haberde İnsan 01.04.2021, 15:02
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Kato kahramanlarına anlamlı ziyaret

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti.

Kaymakam Uğuz beraberinde Albay Deniz Özarslan ile birlikte yaz kış demeden vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. Kato Dağı’nda nöbet tutan askerleri ziyaret ettiklerini belirten Kaymakam Uğuz, "Vatan aşkıyla 7 gün 24 saat esasına dayalı nöbet tutan Mehmetçiklerimizin hep yanındayız, bugün de yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
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