Katar’ın Hatay’da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere şifa dağıtıyor

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından 2 bin 775 kilometre uzaklıktan yardıma gelen Katar, Hatay’da sahra hastanesi kurdu.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle Türkiye’ye dost ve müttefik ülkelerden de yardım geldi. Depremin en çok etkilediği yerlerden Hatay’ın Payas ilçesine Katar tarafından sahra hastanesi kuruldu. 2 bin 775 kilometre uzaklıktan tüm ekip ve ekipmanı ile gelen Katar’ın 30 bin metrekare alana kurduğu sahra hastanesi, depremzedelere şifa dağıtıyor. Sahra hastanesinde 7 poliklinik bulunurken, 200 yatak kapasiteli hastanede 50 doktor hizmet veriyor.

Depremin ardından sahra hastanesine gelerek tedavi olan Dönay Çim, “Sahra hastanesi için devletimize, tüm Müslüman kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her şeyiyle devlet yanımızdaydı. Katar hükümetine de çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun” dedi.