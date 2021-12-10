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Kastamonulu kadınlar: “102 yıl önceki ruhu yaşatıyoruz”

Anadolu’nun işgaline karşı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919’da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu’da kadınlar, 102 yıl önceki milli ruhu yaşatmaya devam ediyor.

Haberde İnsan 10.12.2021, 14:20
Kastamonulu kadınlar: “102 yıl önceki ruhu yaşatıyoruz”

Anadolu’nun işgaline karşı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919’da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu’da kadınlar, 102 yıl önceki milli ruhu yaşatmaya devam ediyor.

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919’da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, ilk kadın mitingini düzenledi. Bunun üzerine kentte her yıl 10 Aralık’ta büyük coşkuyla kutlanan etkinlikler kapsamında Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği’nin öncülüğünde toplanan kadınlar, Kastamonu Valiliğini ve Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.

Kastamonulu kadınlar, Vali Avni Çakır ile görüşerek, ilk Türk kadın mitingi hakkında bilgilendirmede bulundu. 10 Aralık tarihinin hem Kastamonu için hem de ülke için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Vali Avni Çakır, “Kastamonu’nun çok aktif bir şekilde lojistik üs olarak yer aldığı, İstiklal Yolu olarak haklı bir ün aldığı Milli Mücadele’de tam da ihtiyaç duyulan zamanda Anadolu’nun işgaline karşı güçlü Kastamonu’da güçlü bir haykırış gerçekleşti. Bu haykırışı Türk milletine çok ciddi bir güç verdi. Gazi Mustafa Kemal ve tüm aziz şehitlerimiz Kastamonu’dan kadınlarımızın bu sesinin yükselişiyle çok büyük moral buldular. Bu anlamda da dünyada da çok önemli bir yer aldı. Çok gururlu bir gün. Pandemi şartları hala devam ediyor. Kastamonu’nun daha geniş katılımlı etkinlikleri özlediğini bugün de gördük. İnşallah seneye ülke çapında kutlamanın zamanı gelmiş geçiyor. Seneye her ilden kadınlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek bir etkinliğin hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerektiğini görüyoruz. Biz de idareciler olarak hem bu tür etkinliklerin düzenlenmesi için çabalıyoruz, hem de toplum sağlığını gözeterek bir dengede tutmamız lazım. Toplum olarak aşılanmanın da etkisiyle bir rahatlık oluştu ama tehlike henüz geçmedi. O yüzden bu düzeydeki katılımları kimse eksik anlamasın. İlk fırsatta daha coşkulu kutlamalar yapacağız. 1919’daki büyüklerimizi, aziz Türk milletimizin annelerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların yaktığı meşale Anadolu’ya dağıldı. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, gençleriyle Milli Mücadelemiz zaferle taçlandırıldı ve ardında Cumhuriyetimiz ilan edildi” dedi.

Ziyarette bir sonraki yıllarda düzenlenecek olan 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi etkinliğine 81 il valisinin eşleriyle, 81 il belediye başkanlarının eşlerinin de davet edilmesi önerildi.

Buradaki ziyaretin ardından Kastamonulu kadınlar, Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüşen Kastamonulu kadınlar, İlk Türk Kadın Mitingi hakkında bilgilendirmede bulunarak, 10 Aralık gününün daha kapsamda kutlanmasını talep etti.

Başkan Vidinlioğlu ise, İlk Türk Kadın Mitingine her yıl kapsamlı şekilde destek verdiklerini belirterek, pandemiden dolayı istenilen seviyede organize edilememesine rağmen yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini kaydetti. Vidinlioğlu, bundan sonraki etkinliklere de aynı şekilde Kastamonu Belediyesinin öncülük edeceğini kaydetti.

Etkinliğin sonunda değerlendirmede bulunan ve Cide’den İlk Türk Kadın Mitingi’ne katılmak üzere Kastamonu’ya gelen Yüksel Gücerdem ise "Çok gururluyuz, çok mutluyuz Kastamonu kadını olarak. Cide’den geliyoruz. 102 yıl önce ecdadımız Kastamonu kadını, 3 bin kadını burada toplamışlar, yurdumuz parçalanmak üzere iken işgal kuvvetlerine karşı bir miting düzenlemişler. Dünya’da ilk Türk kadın mitingi olma özelliğini taşıyor. Biz, 102 yıl önceki ruhu yaşatıyoruz, yaşatacağız. Her 10 Aralık’ta Şerife Bacıların, Kastamonu’nun kahraman kadınlarının, Halime Çavuşların, Rahime Kaptanların ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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