Kastamonu’dan deprem bölgesine 20 ton yem gönderildi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında çiftçilik yapan depremzede vatandaşlara destek olmak için 20 ten yem desteğinde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgeye yardımlar da sürüyor.

Bu çerçevede Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde, İl ve İlçe Müdürlüklerinin de ortaklığında depremden etkilenen çiftçilere yönelik yardım kampanyası düzenlendi. Kastamonu’da düzenlenen yardım kampanyasına sivil toplum kuruluşları, yem fabrikası ile bayiler ve yetiştiriciler destek verdi.

Toplanan 20 ton yem, deprem bölgesindeki hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Malatya’ya gönderildi. Üç tır dolusu hayvan yemi, Malatya’daki yetiştiricilere ulaştırılacak.