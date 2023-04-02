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Kastamonu’da vatandaşlar deprem paniğiyle geceyi sokakta geçiriyor
KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN VATANDAŞLAR, AİLESİYLE BİRLİKTE EVLERİNDEN ÇIKARAK SOKAKLARDA GECEYİ GEÇİRİYOR.
Haberde İnsan 02.04.2023, 02:33
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi merkez üslü 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı. Yaşadıkları panik sebebiyle evlerine Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanında yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçireceklerini söyledi.
Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, “Deprem oldu, çok korktuk. Bizde çocuklarla meydana geldik. Gece burada kalacağız. Bu geceyi meydanda geçireceğiz” dedi.