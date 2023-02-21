Kastamonu’da depremzedeler için Kızılay tarafından sosyal market açıldı

KASTAMONU (İHA) – Deprem bölgelerinden Kastamonu’nun Tosya ilçesine gelen depremzede vatandaşlar için ilçede Türk Kızılayı Tosya Şubesi tarafından sosyal market açıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler, Kastamonu’ya getirildi. Bunun üzerine Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in talimatları çerçevesinde Tosya Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu depremzede vatandaşları için sosyal markete dönüştürüldü. Türk Kızılayı Tosya Şubesi tarafından duyarlı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı sosyal market, Kızılay gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor. Tosya Kaymakamlığına müracaat eden depremzede vatandaşlar, Tosya Belediyesi’nin sosyal marketine yönlendirilirken, buradan afetzedelerin tüm ihtiyaçları tek merkezden karşılanabiliyor.

Tosya Belediyesi bünyesinde oluşturulan sosyal market hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Tosya Şubesi Kadın Birim Başkanı Fatma Ulukanlı, “Depremzede vatandaşlarımız, ilk olarak Tosya Kaymakamlığına kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yapılan yönlendirme sonrası depremzede vatandaşlarımızı ilçemizde misafir ediyoruz. Bugüne kadar 240 depremzede vatandaşımız ilçemizde kayıt altına alınarak misafir etmekteyiz. Depremzede vatandaşlarımız sosyal markete gelerek ekiplerimiz tarafından ihtiyaçları olan giyimden gıda malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler” ifadesini kullandı.