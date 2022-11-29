Kaş’ta yağış etkili oldu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi’ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117,4 kilogram olarak kaydedildi. Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü. İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Kuvvetli yağış sonucu Kalkan Mahallesi’nde caddeler suyla doldu, araçlar özellikle D-400 Karayolu ilçe girişinde ve Kaputaş Köprüsü civarında ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan bazı araçlar Kaş Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.