Kaşık ustası görme engellilere kaşık yapımını anlattı

Konya’nın yaşayan tek tahta kaşık ustası olan Mustafa Sami Onay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde görme engellilere kaşık yapımını anlattı.

Görme Engelliler Derneği Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan ve dernek üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Konya’nın yaşayan tek tahta kaşık ustası bedensel engelli Mustafa Sami Onay’dan tahta kaşık yapımı hakkında bilgi aldı. Yerelde ve ulusalda çok sayıda ödülün sahibi olan Mustafa Sami Onay, bu yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülünü de aldı. 2015’te Konya’da Yılın Ahisi seçilen Mustafa Sami Onay, küçük dükkanında görme engelli bireyleri ağırladı. Mustafa Sami Onay görme engelli bireylere tahta kaşığın ham hali olan odundan nasıl tahta kaşık yaptığını sırasıyla anlattı. Anlatırken de odunun tahta kaşık olma aşamalarında görme engelli bireylerin aşamaları daha iyi anlaması için parçalara tek tek dokunmalarını istedi.

Kaşık Ustası Mustafa Sami Onay, ölmeye yüz tutmuş meslekler çerçevesindeki kaşıkçılıkta, odunu tamamen el işçiliğiyle kaşık haline getirdiğini anlatarak, "Teknoloji kullanmıyorum, geleneğimiz göreneğimize uygun yapmaya çalışıyorum. Gençlerimize ve beceresi olan arkadaşlarımıza bu mesleği yapmalarını öneriyorum. Çünkü bu işi yaparken kabiliyet, yetenek önemlidir” şeklinde konuştu.