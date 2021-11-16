Kars’tan Iğdır’a göçerlerin zorlu yolculuğu sürüyor

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Iğdır’dan gelerek Kars’ta bulunan dağlarının eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğunu sürdürüyor.

Binlerce koyunun bozkırda yolculuğu havadan görüntülendi. Dronenin sesinden korkarak koşan koyunlar kameralara yansıdı.

Kars’ın yüksek rakımlı yaylalarda yaklaşık 4 ay konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte günler süren zorlu ve meşakkatli yolculuklarına başladı. Belirli alanlarda çadır kurarak konaklayan göçerler, sürülerini dinlendirdikten sonra yeniden yollara koyuluyor.

Binlerce koyunu kontrol etmek ve yönlendirmek için akla karayı seçen çobanlar eşyalarını yükledikleri eşekleriyle birlikte soğuğa havaya aldırış etmeden dağları, tepeleri aşarak yolculuklarına devam ediyor.

“Kurtlar çok zor veriyor”

Havaların soğuduğuna dikkat çeken göçer Remzi İnanır, “Havalar soğuk, otlak yok. Hayvanlar zorluk çektiriyor bize, canavar (kurt) çok zor veriyor. Çıldır, Ardahan, Kars, Erzurum gibi yerlerden yayla alıyoruz. 30 ev birleşiyor, 2 bin koyun birleştirip yaylaya götürüyor. Orada 4 ay kalıyoruz, tekrar geri geliyoruz” dedi.

“Soğukta dağın başındayız”

Yolculuklarının Iğdır’da son bulacağını ifade eden Remzi İnanır, “Soğukta, dağın başındayız kar, diz boyu kar yağar, koyunları aşağı çekeriz, sıcak yerlere çekeriz. Kar kalktığında tekrar yukarı çıkarız. Çok zorluk çekiyoruz. Bizim meslek çok zor” diye konuştu.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye düştüğü Kars’ta göçerler, soğuğa aldırış etmeden kilometrelerce yol kat ediyor. Geceyi kurdukları çadırlarda geçiren göçerlere, çoban köpekleri de eşlik ediyor.

Her sabah uyandıklarında önce binlerce koyunu tek tek sayan göçerler, kahvaltılarını yaptıktan sonra yola koyuluyor. Ardahan Göle’den yola çıkan göçerler, Susuz ilçesi Yolboyu köyü sınırlarına kadar geldi.

Göçerler buradan Subatan köyü üzerinden Digor’a inecek, göçerlerin yolculuğu Digor, Tuzluca’dan geçtikten sonra Iğdır’da son bulacak.