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Kars’ta toplanan kuşburnu çiçekleri reçele dönüşüyor
Kars’ta vatandaşlar dağlık bölgelerden topladıkları kuşburnu bitkisinin çiçeklerinden reçel yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Haberde İnsan 17.06.2022, 14:33
Kars’ta vatandaşlar dağlık bölgelerden topladıkları kuşburnu bitkisinin çiçeklerinden reçel yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Kars’ta dağlık bölgelerde yetişen kuşburnu ağaçları çiçeklerini açarken, rengarenk kuşburnu ağaçlarının çiçekleri sofralarda yerini reçel olarak alıyor. Kuşburnunu çiçeklerinin ise birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülüyor. Kuşburnu ağaçlarının çiçeklerinden reçel yaptıklarını ifade eden Erkan Yıldırımek, “Kuşburnu ağacı her yıl bu mevsimde çiçek açmaktadır. Çiçeğini toplayıp reçel yapıyoruz. Çok sağlıklı, çok doğal, reçeli oluyor" dedi.