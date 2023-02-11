Kars’ta kadınlar pişirdikleri ekmekleri deprem bölgesine gönderdi

Kars’tan deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Köylüler, tandırlarda yaptıkları 1 tır dolusu ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

Kars’ın Selim ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, imece usulü tandırlarda ekmek pişirdi. Köylü kadınların pişirilen ekmekleri Selim merkezde kaymakamlık yetkililerine getirerek teslim etti. Selim Spor Salonu’nda ekmekler poşetlenerek tıra yüklendi. Ekmeklerin yüklendiği 1 tır daha sonra deprem bölgesine hareket etti.

Koyunyurdu köyünde pişirdikleri ekmekleri yetkililere teslim eden Çağlar Çelik, “Yardım için ekmek getirdik. Kardeşlerimize ekmek göndereceğiz. Yetmediği sürece yine göndereceğiz. Her zaman yanlarındayız” dedi.

“Elimizden geleni yapmak zorundayız”

Çelik, “Elimizden ne geliyorsa onu yapmak zorundayız. Lavaş ekmek getirdik. Köyde herkes ekmek pişirmişti, arabamızla getirdik. Gerekirse kendimiz de götürürdük ama buraya getirdik. Tırlarla buradan deprem bölgesine gönderecekler” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı paylaşımda, “Selim ilçemiz ve köylerinin, hayırsever, gönlü yüce, eli öpülesi, emektar kadınlarının elleriyle yaptıkları 1 tır tandır ekmeği, depremzede kardeşlerimize gönderildi. Tüm yardımsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.