Kars’ta geline ‘süslü koç gönderme geleneği’ sürüyor

Kars’ta gelin adayına Kurban Bayramı’nda ‘süslenmiş koç gönderme geleneği’ sürüyor.

Aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Yasemin Çiçekçiliğe getiren genç, koçunu süsletti.

Kars’ta geline süslenmiş koç götürmenin gelenek olduğunu ifade eden çiçekçi Fırat Yolaçan, “Adetlerimize göre gelinlerimize koç kurban ediliyor. Onun için koçumuzu süsledik. Bugün nasip olursa gelinimize vereceğiz” dedi.

Kars’ta, Kurban Bayramı’nda nişanlı çiftlerin nişanlılarına ‘süslenmiş koç gönderme geleneği’ devam ederken, nişanlı gençler aldıkları koçlarla çiçekçilerin yolunu tutuyor.

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.