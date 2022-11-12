Kars’ta "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da saat 18.57’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ gerçekleştirildi.

Kars Gençlik Merkezi’nde Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyelerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı’nın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi’nin cep telefonlarına gelmesiyle birlikte katılımcılar oldukları yerde masaların altına çöktü. Daha sonra gelen uyarıyla tatbikat sona erdi.

Yapılan tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Düzce depreminin yıldönümünde çök-kapan-tutun tatbikatını hep birlikte gerçekleştirdik. Tabii bu tatbikatın amacı afete karşı dayanıklı bir toplum oluşturmak. Ve afete karşı olan becerimizi, afete karşı koyabilme kapasitemizi test etmek, bugün bu testi yapmış olduk” dedi.

Öksüz, “hepinizin bildiği gibi afetler hayatımızın gerçeği, onun için afetlere karşı önlem almak, tedbir almak, eğitim faaliyetlerini yürütmek ve böylece toplumda, ülkemizde vatandaşlarımızı bilinçlendirmek çok önemli, biz bu farkındalık eğitimlerini yıl boyunca vermiş olduk. 2022 yılında da tatbikat yılına geçtik. İçişleri Bakanlığımız 2022 yılını tatbikat yılı ilan etmişti. Bizlerde yıl boyunca tatbikat faaliyetlerine önem verdik” diye konuştu.

Vali Öksüz, tatbikatın Kars genelinde başarıyla gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.