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Kars’ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Kars’ta Kurban Bayramı’na 2 gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda bayram yoğunluğu yaşanırken, bıçakçılarda yoğunluğa rağmen işlerini düştüğünü belirttiler.

Haberde İnsan 07.07.2022, 12:09
Kars’ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Kars’ta Kurban Bayramı’na 2 gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda bayram yoğunluğu yaşanırken, bıçakçılarda yoğunluğa rağmen işlerini düştüğünü belirttiler.

Kasaplar Hali Bölgesi’nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta, satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Kars’ta yaklaşık 30 yıldır bıçak bilediğini ifade eden Suat Kılıç, "Vallahi eski bayramlar yok. geçen yıl bir ay önceden çok yoğunduk. Bu yıl biraz durgunluk var. Bıçakları 10 liraya biliyoruz. Satır ve baltalar 20 lira, iş çok düştü. Hiç canlılık yok” dedi.

Öte yandan, vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günü bekliyor. Kars’ta bıçaklar 10 liradan bilenirken, balta ve satırlar ise 20 liraya bileniyor.

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