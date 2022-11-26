Karnındaki bebeği ile depreme yakalandı

Düzce’de meydana gelen depreme 2 çocuğu ile birlikte evinde yakalanan 8 aylık hamile Sahanaz Adamlar, Bahçeşehir Spor Salonu’nda depremzedeler için ayrılan alanda konaklıyor. Erken doğum yapma ihtimali bulunan Adamlar’a, Türk Kızılay’ı tarafından bebek bezinden ateş ölçere, pişik kreminden oyuncağa kadar hem bebek hem de anne için gerekli tüm malzemelerin içinde bulunduğu özel çanta hediye edildi.

Nusrettin Mahallesi’nde ikamet eden 8 aylık hamile Türkmenistan uyruklu Sahanaz Adamlar (41), çarşamba günü saat 04.08’te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme evinde yakalandı. Büyük panik yaşayan Adamlar, sarsıntının ardından 2 çocuğunu da yanına alarak komşularının yardımıyla evinden çıktı. Sağlık görevlisi eşinin yurt dışında görevli olduğu öğrenilen Sahanaz Adamlar, depremin ardından evine bir daha giremedi.

2 çocuğu ile birlikte Bahçeşehir Spor Salonu’nda kalan Sahanaz Adamlar’ı Türk Kızılay’ı ekipleri de yalnız bırakmıyor. Sağlık ekiplerince de muayene edilen Adamlar’ın, erken doğum yapma ihtimali bulunuyor. 3’üncü kez anne olmaya hazırlanan 41 yaşındaki Adamlar için Kızılay tarafından özel çanta da hazırlandı.

Çantanın içinde bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi, bebek yağı, ateş ölçer, bebek kıyafetleri gibi hem bebek hem de anne için gerekli tüm malzemeler bulunuyor.

Çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada deprem olduğunu söyleyen Adamlar, çok korktuklarını belirterek, "Depremden sonra biraz oturduk, sakinleşmeye çalıştık. Sonra çocuklarla birlikte koşmaya çalıştık. Sağ olsun komşular vardı. Yardım ettiler, aşağıya indik. Kızılay’a çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar, yardım ediyorlar. Bebek malzemelerinin hepsini hediye olarak getirdiler" diye konuştu.