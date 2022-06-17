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Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde karne alan öğrenciler, jandarma personeli ile piknik yaptı. Öğrencilere zırhlı araçlar ve helikopterle gösteri sunuldu.

Haberde İnsan 17.06.2022, 17:16
Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde karne alan öğrenciler, jandarma personeli ile piknik yaptı. Öğrencilere zırhlı araçlar ve helikopterle gösteri sunuldu.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ovacık Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulundaki öğrenci ve öğretmenler ile piknik etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler jandarma personeli ile unutulmaz bir gün geçirirken çocuklara zırhlı araçlar ve helikopter ile gösteri faaliyeti düzenlendi.

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