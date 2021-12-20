Son Dakika
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Karlıova’da ayağı kırık at tedavi altına alındı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayağı kırık at, tedavi altına alındı.
Haberde İnsan 20.12.2021, 17:41
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayağı kırık at, tedavi altına alındı.
Karlıova ilçesi kırsalında bir atın ayağının kırık olduğunun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
Yoğun kar altında donmak üzere olan at, bulunduğu yerden alan ekipler, barınağa götürerek tedavi altına aldı.