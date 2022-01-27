banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Kayseri’de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Haberde İnsan 27.01.2022, 12:15
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Kayseri’de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil aşılama ekipleri, zorluk kış şartlarına rağmen vatandaşların ayağına kadar giderek, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi’ne giden ekipler muhtarlıkta mahalle sakinlerini aşılarken, evlerinden çıkamayan vatandaşların ise ayaklarına kadar giderek, aşılarını yaptı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca, "Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızı oldukça olumsuz etkiledi ve hala da etkilemeye devam etmektedir. Bu virüsü yenebilmek için en güçlü silahımızın aşı olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Covid-19 hastalığını ağır geçirenlere baktığımızda bu kişilerin daha çok aşılarını yaptırmamış ve ya eksik aşı olanlar ve hatta aşı vakti geldiği halde bir takım sebeplerle öteleyen kişiler olduğunu görmekteyiz. Korona virüs karşımıza çıktığından beri değişik varyantlarla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Biz bu varyantlara karşı korunmanın en iyi yolunun yine aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu manada bizde il, ilçe sağlık müdürlükleri olarak aşılama hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz mevcut. Mobil aşı ekiplerimi, ilçelerdeki mahallelerimizin çeşitli alanlarında talep olduğu zamanlarda aşı uygulamaya devam etmekler. Bir diğer taraftan evde bakım hizmeti alan yatalak, engelli vatandaşlarımıza ulaşarak titiz bir şekilde aşılarını uygulamaktalar" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlara rağmen çalışmalarımız sürecek"

Korona virüsle mücadelede vatandaşların desteklerine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ulutabanca, "Bugün zor hava şartlarına rağmen kendi bölgemizde bulunan Kaş Mahallesi’ndeyiz. Burada muhtarımız ile işbirliği içerisinde hekimlerimizle de görüşerek buradaki vatandaşlarımızın aşı taleplerini değerlendirdik ve bugün onların aşı taleplerini karşılamak için görevimizin başındayız. Kırsal bölgelerde yaşayan, kısıtlı imkanlardan dolayı hastanelere, aile sağlığı merkezlerine gidemeyen veya bizim aşı noktamıza ulaşamayan vatandaşlarımıza aşı hizmetini verdiğimizde onların sunulan bu sağlık hizmetinden oldukça memnun olduklarını görmekteyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bize moral ve güç veriyor. Biz her yerde her şekilde yeter ki talep olsun düşüncesiyle aşılama düşüncesine hizmet edeceğiz. Korona virüsle mücadelede halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu da alınan tedbirlere, kararlara uymak ve aşı olmaktan geçiyor. Devletimizin aşı hizmetini vatandaşımızın ayaklarına götürmemizden dolayı çok memnun olduklarını iletiyorlar. Biz oraya gittiğimizde gerçekten sosyal ekonomik durumu kötü, yatağa bağlı, muhtaç, engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti götürdüğümüzden dolayı çok gururlanıyoruz. İyi ki bu hizmeti veriyoruz diye düşünüyoruz. Onların o mutluluğunu görünce de biz moral ve güç kazanıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11