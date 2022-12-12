Karlı Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krateri’ni görmek için karlı zirveye çıkan vatandaşlar araçlarıyla saatlerce mahsur kaldı.

Yağan karla birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Kalderası’nın beyaz gelinliğini giymiş muhteşem kış manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, kalderaya akın etti. Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı. Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası’nın içine kadar inen vatandaşlar doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı. Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı. Şebeke çekmemesi nedeniyle bazı araçların saatlerce mahsur kaldığı kalderada mahsur kalan araçlar, kalderaya gelen vatandaşların yardımıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.

“2 bin 948 rakımda mahsur kalan araçları vatandaşlar kurtardı”

2 bin 948 rakımda yükseklikteki kaldera içinde kara saplanıp şebeke çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedikleri için saatlerce mahsur kalan vatandaşların imdadına yine kalderayı ziyarete gelen diğer vatandaşlar yetişti. Araçları tek tek zirveye kadar iten vatandaşlar araçları bir bir kurtarmayı başardı.

Nemrut Kalderasının muhteşem kış güzelliğini izlemek için arkadaşlarıyla kalderaya çıktığını belirten Emrullah Tüzün, kaldera içine inde mahsur kalan birçok araçla karşılaştıklarını söyledi. Araçlardan bazılarının saatlerdir kaldera içinde kara saplanmış şekilde mahsur kaldığını gördüklerini ifade eden Tüzün, “Bizler ve kalderaya gelen diğer ziyaretçiler hep birlikte yolda mahsur kalan bu araçları kurtarmaya çalıştık. Tek tek yardım ederek birçok aracın zirveye çıkmasını sağladık. Nemrut Kalderası’nın görüntüsü muhteşem, izlemeye değiyor ama hazırlıklı çıkmakta fayda var. Yoksa burada saatlerce mahsur kalmak içten bile değil” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Kaya ise kaldera zirvesine çıkmak ya da zirveden aşağıya inmek isteyen ziyaretçilere zincirli ve hazırlıklı bir şekilde çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu.