Karla Mücadelenin kahramanları, yoğun mesai harcıyor

Sivas’ta İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaileri gece gündüz demeden devam ediyor.

Sivas’ta yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukta mücadele eden karla mücadele ekipleri, bütün zorluklara rağmen işlerini lakıyla yerine getiriyor. Gerek kapanan yolları, gerek ise karda mahsur kalan vatandaşlara ve hastalara ulaşamayan ambulanslara el uzatıyorlar. Gece gündüz demeden çalışan ekipler işleri ne kadar zor olursa olsun vatandaşa yardım etmenin mutluluğu verdikleri mücadelenin zorluğunu hafifletiyor.

Her zaman her yerde vatandaşın yanında

Sivas İl Özel idaresinde karla mücadele ekibinde çalışan Cihan Korkmaz, en ufak telefonda ekiplerin işe koyulduğunu belirterek, “7/24 ekiplerin hepsi hazır, herhangi bir eksiğimiz yok. En ufak bir yerden telefon geldiği zaman ekipler dairede hazır olduğu için hemen çıkıyorlar. Bütün köy yollarına müdahale etmekteyiz. Rüzgar olduğu için tipili bir kar yağışı oldu. Kimi yerlere kar az yağdı fakat tipiden dolayı yollara sürgün yaptı. Sürgün yapınca da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kayan oluyor, batan oluyor, müdahale ve yardım etmen gerekiyor. Bu tür konular var ama işimiz olduğu için bizi etkilemiyor. Her zaman ve her yerde sırf kar yağışı için değil yazında Sivas İl Özel İdare Yol Şube Müdürlüğü olarak vatandaşa gerektiği yerde ekiplerimiz oradaysa her türlü müdahaleyi yapıyoruz” dedi.

“Sahte ihbar yapmasınlar”

Korkmaz, tek şikayetlerinin asılsız ihbar yapan vatandaşlar olduğunu söyleyerek, “Biz sadece vatandaşlardan asılsız ihbar yapmamalarını rica ediyoruz. Asılsız ihbar yapılıyor köye kadar gidiyoruz ama gittiğimiz zaman hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Hastam var diyorlar, hasta yok. Başkalarının haklarına geçmesindeler. Biz köylerde ki vatandaşlarımızdan bunları istiyoruz” dedi.