Karla mücadele ekipleri mahsur kalan sürü için seferber oldu

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kardan dolayı mahsur kalan koyun sürüsünü karla mücadele ekipleri kurtardı.

Şenkaya’nın yüksek kesimlerine kar kalınlığı 3 metreye ulaşırken özellikle yaylada kalan besiciler zor durumda kaldı.

Şenkaya Aktaş Mahallesinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalığında Niyazi Dağdelen’e ait koyun sürüsü mahsur kaldı. Şenkaya Karla Mücadele ekipleri tarafından yollar açılarak sürü kurtarıldı. Sürü sahibi Niyazi Dağdelen, “71 yaşındayım ilk defa Mart ayında bu kadar kar gördüm. Kardan kımıldayamadık sağolsun belediyenin ekipleri geldi kurtardılar hepsine teşekkür ederim. Hayvanları 3 gün sonra suya kavuşturduk” dedi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Kürkçü köyünde acil hasta olan 52 yaşındaki Hergül Taştan yine karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Köye gitmek için yola çıkan ambulans yolda mahsur kalınca ekiplerin müdahalesi ile köye olaşabildi. Hasta kadın ambulansta yapılan müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.