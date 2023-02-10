Karla mücadele ekipleri kalp hastası için seferber oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde aniden rahatsızlanan kalp hastası Tacettin Acar, kapalı olan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aşkale’de bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale Kırsal Hizmetler Şubesi ekipleri, kapanan yolları gece gündüz demeden aralıksız olarak açmaya devam ediyor. Aşkale’nin Taşağıl köyünde rahatsızlanan bir hasta için yola çıkan ambulans ve sağlık personeli, Tacettin Acar isimli hastaya ulaşmakta zorlandı. Açılan köy yolu tipi yüzünden tekrar kapanırken, Aşkale Kırsal Hizmetler Şubesi ekipleri yolu tekrar açarak sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı. Tacettin Acar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen tipi bazı köy yollarının tekrar kapanmasına sebep oluyor. İlçede soğuk hava 3 gündür etkisini artırırken, bu sabah termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi.