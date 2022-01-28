Karla mücadele eden ekiplere Başkan Büyükakın’dan sucuk ekmek ziyafeti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, günlerdir canla başla çalışan, gece gündüz karla mücadelede görev yapan personele sucuk ekmek ikramında bulundu.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kocaeli’de de sert bir şekilde hissedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun şekilde karla mücadele eden ekiplerle bir araya geldi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükakın, 12 ilçede 91 noktada 220 araçla karla mücadele deden 650 büyükşehir personeline kendi elleriyle pişirdiği sucuk ekmekten ikram etti. 7 gün 24 saat esasıyla karla mücadele çalışmalarında yer alan personele sucuk ekmek, ayran ve çay ikram eden Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri de eşlik etti.

"Bizlere gurur yaşattınız"

Karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Büyükakın, "Siz şehrimizin gurur ile anılmasına vesile olan bir çalışma gerçekleştirdiniz. Herkesin kar ile mücadele ettiği bir ortamda insanlar hayatlarına rahat devam etsinler, problem yaşamışınlar diye eşleriniz, çocuklarınız, ve büyükleriniz ile birlikte olmak yerine o soğuk havada kar ile mücadele için var gücünüzle çalıştınız. Bizlere gurur yaşattınız. Bize yakışan ise sizlere hepiniz bir aradayken teşekkür etmek olurdu. Sizler çalışma zamanında hakkıyla çalışıp emek verdiğiniz için dinlemeyi ve teşekkürü hak ettiniz. Sağ olun var olun Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Keşke bunlar yaşanmasaydı, keşke İstanbul o sıkıntıyı çekmeseydi"

Belediyelerin zor zamanlarda imtihan edildiğinin altını çizen Büyükakın, "Belediyeler zor zamanlarda imtihan olur. Büyük sıkıntılar yaşarken gerçek belediyeciliğin kıymeti ortaya çıkar. Sosyal medyadan gündem oluşturmaya çalışarak sadece algıyla belediyecilik yapılmayacağını bir kez daha tüm Türkiye görmüş oldu. Keşke bunlar yaşanmasaydı keşke İstanbul o sıkıntıyı çekmeseydi. Gerçekten insanın yüreği üzülüyor. Belediyecilik gönül işidir. Sizler gönülden bu çalışmaları yapmaya razı olmasaydınız. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.